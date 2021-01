PSG, FC Barcelone - Mercato : une raison d'envergure pousse Lionel Messi a freiné les avances de Leonardo

Libre de s'engager où il souhaite depuis le 1er janvier, Lionel Messi n'a pas encore pris la décision concernant son futur. Lassé par les gifles reçues au FC Barcelone, la Pulga avait désiré quitter la Catalogne l'été dernier. Manchester City et le PSG étaient sur les rangs pour accueillir le multiple Ballon d'or. Mais, retenu par Josep Maria Bartomeu, l'Argentin avait été contraint de prolonger son idylle avec son club formateur.

Désormais, selon Fabrizio Romano, journaliste spécialisé sur le mercato, Lionel Messi attend de connaître l'identité du nouveau président du Barça pour prendre une décision concernant son futur. Les élections sont prévues pour le 24 janvier prochain : "Ce qu'il a dit à son père, à son manager et aux personnes qu'il a autour de lui, c'est : "Je veux attendre le nouveau président, le nouveau conseil d'administration, le projet qu'ils ont pour l'avenir de Barcelone." Messi veut gagner, il veut être de retour au plus haut niveau, concède Romano à Givemesport. Il va donc s'entretenir avec le nouveau président, qui sera élu à la fin du mois, puis il décidera si lui et sa famille vivront toujours à Barcelone, ou s’il rejoindra un autre club. Donc ce sera, je pense, que dans un ou deux mois, on saura s'il quitte Barcelone et puis jusqu'à l'été, il entamera des discussions avec d'autres clubs."

Pour Romano, Manchester City et le PSG sont les deux seuls clubs susceptibles d'accueillir Messi : "C'est vrai que ce sont les deux clubs qui peuvent se permettre de payer le salaire de Messi, de signer « le projet » Leo Messi car quand vous signez Messi, vous ne signer pas seulement un joueur. Je me souviens encore quand je parlais avec des gens autour de la Juventus lorsqu'ils ont signé Cristiano Ronaldo du Real Madrid, ils ont dit : "Nous ne signons pas le joueur, nous avons signé un projet". Parce que Cristiano Ronaldo n'est pas qu'un joueur. C'est la même chose pour Messi."

Avant de finir : "C'est sûr que ces deux clubs, le Paris Saint-Germain et Manchester City, peuvent essayer de s’offrir Leo Messi. Alors ils sont prêts si Messi décide de quitter le club, ils essaieront. Sinon, il restera évidemment à Barcelone." Affaire à suivre, le 24 janvier prochain.