FC Barcelone, PSG - Mercato : contrat, maison, école... le Qatar a vendu du rêve à Messi !

Lionel Messi l’a dit : il ne règlera pas la question épineuse de son avenir avant la fin de la saison. L’attaquant du FC Barcelone n’a pourtant que l’embarras du choix : rester au Barça ou rejoindre la MLS, Manchester City ou encore le PSG. Du côté de Paris, on prend cette éventualité très à coeur. Selon Diario Gol, l’émir du Qatar aurait en effet déjà tout prévu pour offrir la meilleure vie possible à « La Pulga » en plus du terrain purement sportif.

Le PSG attend juste le « oui » de Messi

« Messi a menti, il a des discussions très avancées avec le PSG, assure le média espagnol. Il pourrait signer au plus tard durant la première semaine de février. À Paris, ils ont mis sur la table un contrat millionnaire, en incluant une maison clés en mains et une école pour ses trois garçons. Messi a dit qu’il voulait jouer un jour en MLS. La question est juste de savoir s’il fera escale au PSG. Et si le panorama ne diffère pas de l’état actuel des choses, la réponse sera oui. »