FC Barcelone, PSG – Mercato : Dembélé va signer 5 ans, il arrive demain à Paris !

Selon RMC, « Le FC Barcelone a donné l’autorisation à Ousmane Dembélé de négocier avec le PSG. De quoi accélérer l’arrivée de l’ailier de 26 ans à Paris. Le PSG négocie avec le club catalan au sujet d’une indemnité de transfert qui ne dépassera pas les 50 millions d’euros. » En Espagne, Relevo annonce que l'opération est déjà bouclée.

Il fera ses adieux au Barça ce soir, à Las Vegas

Selon le média, Dembélé est déjà d'accord avec le PSG depuis quelques jours. Il s'envolera pour la capitale dès demain et paraphera un contrat de cinq ans. L'opération coûtera 50 M€ au PSG, soit le montant de la clause libératoire du joueur. « Et pas un centime de plus », précise Relevo. Qui ajoute qu'avec l'argent du transfert, le Barça compte recruter un latéral droit, un milieu et un ailier.

