PSG, FC Barcelone - Mercato : des clubs en pagaille entrent dans la danse pour Messi

D'après le journaliste italien, l'Inter Miami et Al-Hilal auraient déjà formulés leur offre pour la Pulga, qui devrait bientôt décidé de son avenir, au contraire du FC Barcelone, qui attend désespérément le feu vert de la Liga. Fabrizio Romano nous apprend surtout que plusieurs clubs européens auraient manifestés leur intérêt pour le champion du monde 2022 ces dernières heures. Mais l'identité de ces écuries n'ont pas filtré.

Lionel Messi will decide his future soon ✨🇦🇷 #Messi



◉ Inter Miami, into the race as they have presented their bid;



◉ Al Hilal huge proposal remains valid on the table;



◉ Barça, waiting for La Liga; no official bid yet.



◉ More European clubs approaching in the last hours. pic.twitter.com/vYflemocVv