FC Barcelone, PSG – Mercato : deux clubs ont tenté de détourner Lionel Messi de Paris !

L'onde de choc reste terrible en Espagne après le départ de Lionel Messi du FC Barcelone et son arrivée au PSG. Tout est allé très vite puisque l'annonce du Barça date d'il y a tout juste une semaine. C'est le jeudi 6 août que le club catalan avait communiqué l'impossibilité pour lui de prolonger Messi.

Selon Sport, le PSG, via Leonardo, est entré en relation avec Jorge Messi dès le lendemain et une proposition a été faite dans la foulée. Le média catalan indique aussi que deux clubs ont tenté leur chance. Il s'agit de l'Atlético Madrid et de Chelsea. Mais Lionel Messi lui-même a vite repoussé les Blues et les Colchoneros, car il privilégiait l'offre parisienne et la possibilité de pouvoir jouer avec son compatriote Angel Di Maria et son grand ami Neymar.