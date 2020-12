FC Barcelone, PSG - Mercato : le fiasco contre Eibar aurait précipité le choix de Messi !

Lionel Messi l’a dit : il ne règlera pas la question de son avenir avant la fin de la saison. L’attaquant du FC Barcelone n’a pourtant que l’embarras du choix : rester au Barça ou rejoindre la MLS, Manchester City ou encore le PSG. Selon Diario Gol, l’émir du Qatar aurait déjà tout prévu pour offrir la meilleure vie possible à « La Pulga ».

« Messi a menti, il a des discussions très avancées avec le PSG, assurait le média espagnol ce mardi. Il pourrait signer au plus tard durant la première semaine de février. À Paris, ils ont mis sur la table un contrat millionnaire, en incluant une maison clés en mains et une école pour ses trois garçons. Messi a dit qu’il voulait jouer un jour en MLS. La question est juste de savoir s’il fera escale au PSG. Et si le panorama ne diffère pas de l’état actuel des choses, la réponse sera oui. »

Messi aurait décidé de rester au FC Barcelone

Le nul inquiétant hier au Camp Nou contre la modeste équipe d’Eibar (1-1) aurait changé la donne. Trop inquiet de voir son Barça piétiner autant, Messi aurait décidé de rester pour sauver l’image de son club de cœur. Selon la chaîne de télévision Gol, le joueur de 33 ans compte ainsi trouver un accord avec le futur président blaugrana (élections le 24 janvier) pour la prolongation d'une saison supplémentaire, jusqu'à la fin de l'exercice 2021/2022.

Une fois son bail expiré, Messi envisagerait alors de se préparer pour son objectif final de carrière : le Mondial 2022, qui démarrera en novembre, alors que le stage de préparation de l'Albiceleste débutera en octobre. Début 2023, une fois la Coupe du Monde terminée, l’hypothèse de rejoindre la MLS semble privilégiée au détriment d’un club européen.