FC Barcelone, PSG - Mercato : le geste fort de Neymar envers Messi

Depuis l'officialisation de son départ du FC Barcelone, Lionel Messi est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Les négocations entre la star argentine et le club de la capitale seraient avancées et un accord pourrait être trouvé sur les bases d'un contrat de deux ans plus une année en option.

Selon les informations de RMC Sport, Neymar, qui pourrait jouer un grand rôle dans la signature de la Pulga au PSG, aurait déjà proposé à son ancien coéquipier de lui laisser son numéro 10 sous les couleurs parisiennes. Une proposition que Lionel Messi aurait refusée pour le moment.

🔴 Selon nos informations, Neymar aurait proposé son numéro 10 à Messi. L’Argentin aurait refusé pour le moment, même s’il finissait par signer à Paris. — RMC Sport (@RMCsport) August 6, 2021