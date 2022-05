FC Barcelone, PSG - Mercato : Lewandowski lâche une bombe sur son avenir !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Courtisé par le Paris Saint-Germain et surtout le FC Barcelone, Robert Lewandowski a confié qu'il était fort probable qu'il ait disputé son dernier match avec le Bayern Munich ce samedi après-midi face à Wolfsburg (2-2).

"Il est fort possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern"

"Il est fort possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern. Je ne peux pas le dire avec certitude, mais ça pourrait l’être. Nous voulons trouver la meilleure solution pour moi et le club", a lâché l'attaquant polonais au micro de Viaplay Sport Polska avant d'en dire plus au micro de Sky Allemagne. "Je peux confirmer que j'ai parlé avec Hasan Salihamidžić et l'ai informé que ma décision a été prise et que je ne prolongerais pas mon contrat. Les deux parties doivent penser à l'avenir. Nous devons trouver la meilleure solution pour tout le monde."

🔥🔥🔥PILNE🔥🔥🔥



- Bardzo możliwe, że to był mój ostatni mecz w barwach Bayernu. Nie mogę tego powiedzieć na sto procent, ale możliwe, że tak było. Chcemy znaleźć najlepsze rozwiązanie dla mnie i klubu - mówi Robert Lewandowski w rozmowie z @Piotr_Domagala na Viaplay. — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) May 14, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur