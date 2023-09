PSG, FC Barcelone : Messi est déjà l'égal de Pelé pour la MLS

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Dans un entretien avec le quotidien argentin Olé, le vice-président exécutif de la MLS, Nelson Rodriguez, évoque l'engouement créé par l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami.

"Je suis un enfant du New York Cosmos de Pelé, c'est là que le foot m'a mordu. Ce sera pareil pour Messi"

"Sur Apple, avec qui nous avons passé un accord de diffusion cette année, les trois matchs les plus regardés sont les trois premiers de Messi. À Los Angeles, un billet pour le voir jouer coûtait plus cher que d'assister à toute la saison de l'équipe de la ville. Je suis un enfant du New York Cosmos de Pelé, c'est là que le foot m'a mordu. Ce sera pareil pour Messi, beaucoup de garçons et de filles voudront jouer comme lui", a-t-il confié.

