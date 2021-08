FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi dès ce soir à Paris ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est une cérémonie d'adieux très émouvante que Lionel Messi a donné il y a quelques minutes. Arrivé en pleurs, l'Argentin n'a pas caché ses émotions et clamé son amour pour le FC Barcelone, qu'il quitte à contre-cœur mais sans en vouloir à qui que ce soit, du moins officiellement. Et maintenant ? Interrogé sur la piste PSG, l'homme aux 35 trophées avec le FCB a confirmé qu'il y avait des contacts mais que rien n'était fait.

Selon L'Equipe, ça ne devrait cependant plus tarder. Le quotidien sportif assure que la famille Messi pourrait s'envoler dès ce soir pour Paris, le génie passant sa visite médicale dès demain ou au plus tard lundi matin. Les derniers détails du contrat liant les deux parties ont été réglés. Il devrait s'engager pour deux saisons plus une en option avec le PSG.

Lionel Messi passera sa visite médicale dimanche soir ou lundi matin > https://t.co/ko7eJ6wShV pic.twitter.com/6MtX3avoyS — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 8, 2021