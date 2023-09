FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi fait basculer l'Inter Miami dans une autre dimension, les chiffres sont bluffants !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

En allant chercher Lionel Messi au PSG, l'Inter Miami de David Beckham a fait un coup énorme. Sportivement, la franchise floridienne vient de remporter son premier titre, la Leagues Cup, et financièrement, elle se frotte les mains depuis l'arrivée de la star.

En 2023, 500 000 maillots floqués du numéro 10 de Messi devraient être vendus, à 200 Dollars l'unité

En un an, l'Inter Miami, devenue la première franchise de MLS, a vu sa valeur monter en flèche, elle pourrait bientôt atteindre 1 500 millions de Dollars. Sa valeur actuelle est déjà supérieure à des clubs comme Newcastle, Everton ou Aston Villa. En 2023, 500 000 maillots floqués du numéro 10 de Messi devraient être vendus, à 200 Dollars l'unité, ce qui représente 100 millions de Dollars en à peine six mois ! Les droits TV flambent, le prix des billets aussi, et le nombre de followers de l'Inter Miami sur Instagram également. Avec 15 millons de followers, la franchise n'est devancée que par trois clubs de NBA aux Etats-Unis : les Golden State Warriors, les Los Angeles Lakers et les Cleveland Cavaliers. Ses prochains contrats de sponsoring devraient donc flamber aussi. Merci qui ?

