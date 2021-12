FC Barcelone, PSG - Mercato : une ancienne cible en pleine décote, un cador européen à l'affût

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Il y a un an et demi, Adama Traoré avait fait partie des pistes envisagées par le PSG. Et cet été, c'est le Barça qui avait tenté de rapatrier l'ailier espagnol. Mais l'offre de 25 M€ du club catalan avait été repoussée par Wolverhampton, qui demandait le double.

La donne a changé pour Traoré

Mais Traoré est en dedans cette saison. Il a même perdu sa place de titulaire, et les Wolves seraient désormais enclin à le vendre en cas d'offres comprise entre 18 et 20 M€, à en croire les informations de Football Insider. Selon le média, le RB Leipzig est intéressé, mais aussi Liverpool, sur les rangs de longue date.