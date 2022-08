FC Barcelone, PSG – Mercato : Verratti, De Jong, Bernardo Silva... un incroyable deal à trois en préparation ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

S'il n'est pas un secret que le PSG cherche un milieu ou que le FC Barcelone s'intéresse à Bernardo Silva (Manchester City), la rumeur d'un billard à trois bandes est aujourd'hui en train de naître en Espagne. Une rumeur qui impliquerait Marco Verratti (29 ans), que l'on pensait plutôt serein à Paris où il est désormais le deuxième joueur le plus capé de l'histoire (380 matchs, seulement devancé par Jean-Marc Pilorget et ses 435 parties disputées). Paris prêt à sacrifier Marco Verratti au milieu ? En effet, c'est le journaliste Mercato ibérique Gerard Romero qui a balancé l'info, avançant l'idée d'un jeu de chaises musicales dont la finalité serait l'arrivée du portugais au Barça : « Il y a une rumeur qui circule parmi certains agents, impliquant plusieurs mouvements entre trois clubs : 1- Frenkie De Jong au PSG, 2- Verratti à Manchester City, 3- Bernardo Silva au Barça ». Si l'ordre de ce « délire d'agents » se confirme, cela voudrait dire que le Paris Saint-Germain serait à l'impulsion du mouvement avec un gros chèque envoyé au Barça pour De Jong. Assez peu probable quand même quand on sait que Luis Campos tarde à dégraisser l'effectif pléthorique du PSG... Et peine à rester dans le cadre du fair-play financier pour son Mercato, préférant aller sur le bon plan Fabian Ruiz (Naples) à 30 M€ que sur un plus gros deal.

Alexandre Corboz

Rédacteur

