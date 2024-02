Mercato : grande bataille annoncée entre le PSG et le Real Madrid pour l'été prochain !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Après l'annonce de Kylian Mbappé de quitter le PSG, et sa probable signature au Real Madrid, de nombreux noms sortent déjà pour remplacer l'ancien monégasque dans la capitale. Rafael Leao (AC Milan) et Victor Osimhen (Naples) auraient les faveurs de Luis Campos. Mais Paris songe aussi à se renforcer au milieu et selon Ekrem Konur, sa piste numéro 1 reste Bruno Guimares.

Ils vont passer à l'attaque pour Bruno Guimaraes

Le journaliste turc annonce que le PSG sera concurrencé par le Real Madrid et que les deux clubs vont se battre cet été pour attirer le milieu brésilien de Newcastle. Passé par l'OL, le joueur est ciblé de longue date par Paris.

💣💥❗🇧🇷 #NUFC⚫⚪❗

PSG and Real Madrid will race to sign Newcastle's 26-year-old Brazilian midfielder Bruno Guimaraes this summer. https://t.co/dWrJuN4wlQ pic.twitter.com/LaW9TqUTS6 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 17, 2024

Podcast Men's Up Life