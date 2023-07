Inter Miami - Mercato : Beckham sort enfin du silence sur l'arrivée de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce sera un grand moment. Courant juillet, et sans doute à la fin du mois, lorsque Lionel Messi, la star argentine, effectuera ses grands débuts sous le maillot de son nouveau club, l'Inter Miami. A la base de sa venue, on le sait, l'ancien joueur, David Beckham, également passé par le PSG, et qui est aujourd'hui le co-propriétaire du club américain.

"Un moment énorme"

Dans des propos accordés à The Athletic, Beckham est revenu sur les dessous de ce transfert retentissant.

"Il y a quelques semaines, je me suis réveillé avec des millions de messages sur mon téléphone. Puis j’ai appris que Lionel Messi avait annoncé son choix de rejoindre l’Inter Miami. Rien de surprenant selon moi. J’ai toujours dit, dès le départ, que si j’avais l’opportunité d’amener les meilleurs joueurs du monde à Miami, à n’importe quel moment de leur carrière, je le ferais. J’ai toujours pris cet engagement envers nos fans. Alors quand j’entends dire que l’un des meilleurs joueurs de l'histoire, sinon le meilleur joueur, qui a tout gagné, qui est toujours un grand joueur, qui est encore jeune et qui fait toujours ce qu’il fait, veut jouer pour mon équipe, c’est un moment énorme pour nous."

