PSG, Juventus : le père de Kean dérape et envoie déjà son fils loin de Paris !

Prêté par Everton au PSG, Moise Kean a été une des recrues surprises du mercato parisien. Pour l'heure, le jeune buteur (20 ans) prend ses marques dans la capitale française. Encore à court de forme, il pourrait jouer un rôle important dans la rotation décidée par Thomas Tuchel, surtout si Mauro Icardi peine encore à revenir à son meilleur niveau.

Le père de Kean aurait voulu le voir revenir à la Juventus Turin

Au micro de Calcio in Pillole, Biorou Jean Kean, le père de Moise Kean, a évoqué l'avenir de sa progéniture : "Ce que je veux, c’est que mon fils retourne jouer en Italie le plus tôt possible. Il y a grandi, il y est devenu ce qu’il est maintenant et il est juste pour lui de retourner dans son pays. Cet été, quand il y avait des rumeurs d’un retour à la Juventus de Moise, j’étais très heureux et j’espérais qu’il reviendrait, mais à la fin ils ont préféré un autre joueur. Même si je sais que ce n’est pas fini ici, je suis convaincu que tôt ou tard nous le reverrons dans notre championnat." Forcément, les propos demeurent peu agréables pour le PSG qui a fait l'effort de relancer Moise Kean, cette saison. Affaire à suivre.