Juventus – Mercato : un ancien du PSG pour remplacer Buffon ?

Buffon en partance pour Parme, c'est vers un autre ancien gardien du PSG que la Juventuis Turin envisagerait de se tourner : Salvatore Sirigu. Selon Nicolo Schira, le portier italien s'apprête en effet à quitter le Torino, et la Juve songe à lui en temps de doublure de Szczesny, son portier polonais. Le Genoa, Cagliari et Naples seraient aussi sur le coup.

Salvatore #Sirigu is set to leave #Torino this summer. #Juventus (as Szczesny’s backup), #Cagliari (if Cragno leaves), #Genoa (is in the short list with Perin, Joronen and Sepe) and #Napoli (as Ospina’s replacement) are interested in him. #transfers