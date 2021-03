PSG, Juventus Turin - Mercato : Cristiano Ronaldo évoque son avenir !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

On assisterait presque à la première crise de la carrière de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a été incapable de faire passer un cap à la Juventus Turin, en Ligue des Champions. La Vieille Dame a été éliminée de façon piteuse par Porto. En pleine crise économique, les dirigeants bianconeri se poseraient des questions concernant l'avenir du quintuple Ballon d'Or. Le Real Madrid et le PSG seraient intéressés par l'arrivée de la star lusitanienne.

Via son compte Instagram, Cristiano Ronaldo a publié un long message pour faire le point sur sa méforme : " lus important que le nombre de chutes que vous faites dans la vie, c'est la rapidité et la force avec lesquelles vous vous remettez sur pied... Les vrais champions ne se plient jamais ! Nous nous concentrons déjà sur Cagliari, sur la lutte en Serie A, sur la finale de la Coupe d'Italie et sur tout ce que nous pouvons encore réaliser cette saison.»

Avant de faire un point sur son avenir en Italie : « Il est vrai que le passé appartient aux musées (je devrais dire !), mais heureusement, le football a de la mémoire... et moi aussi ! L'histoire ne peut pas être effacée, elle s'écrit chaque jour avec de la résilience, de l'esprit d'équipe, de la persévérance et beaucoup de travail. Et ceux qui ne comprennent pas cela, n'atteindront jamais la gloire et le succès #finoallafine. » Affaire à suivre !