PSG - Mercato : Leonardo foncerait tête baissée sur un Argentin

Pour espérer remporter la Ligue des Champions avec le PSG, Thomas Tuchel a réclamé du renfort. Cet été, après la fin du mercato, l'entraîneur des Rouge et Bleu avait pesté sur le manque de renfort. Ces dernières semaines, la presse italienne a informé de l'intérêt du PSG pour Papu Gomez. À l'Atalanta Bergame, le milieu offensif argentin est en froid avec Gasperini. Il pourrait quitter le club dès le prochain mercato hivernal.

Mais, Leonardo pourrait d'abord faire signer un renfort argentin en catimini. Selon les informations d'AM 810, média argentin, le directeur sportif brésilien s'activerait pour finaliser la venue de Francisco Ortega. À 21 ans, le latéral gauche de Vélez Sarsfield (D1 argentine) arrive en fin de contrat en juin 2021. Il est considéré comme l'un des plus gros espoirs du pays à son poste. Surtout, à la vue de sa situation contractuelle, il est estimé à seulement 2,3M€ par Transfermarkt. Séville et le Torino suivent aussi l'international argentin des moins de 23 ans. Avec Ortega, Leonardo pourrait espérer mettre la pression sur le duo Bakker et Kurzawa. Les deux éléments ne donnent pas entièrement satisfaction au PSG.