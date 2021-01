PSG - Mercato : Leonardo se prend un énorme stop pour la priorité de Mauricio Pochettino

L'affaire semblait bien partie : Mauricio Pochettino a jeté son dévolu sur Dele Alli, son ancien joueur à Tottenham. En situation d'échec sous le commandement de José Mourinho, le milieu offensif voyait d'un bon oeil de rejoindre le PSG. En guest, Leonardo a voulu aller vite pour arracher l'international anglais.

Mais, un problème est récemment apparu et il est de taille. Selon The Telegraph, quotidien assez sérieux outre-Manche, Daniel Levy, le président du club londonien, a pris personnellement en charge personnellement ce dossier. L'homme fort a tranché : Dele Alli n'ira nulle part cet hiver ! Décimé par les blessures, l'effectif de Mourinho ne pourrait se passer de Dele Alli de son avis. De plus, la multiplicité des cas de Covid-19 en Angleterre pousse Levy à conserver Alli. L'intéressé, contre sa volonté et celle de Pochettino, va devoir se résoudre à mettre un mouchoir sur son désir de rejoindre le PSG. D'ici cet été, l'affaire pourrait être relancée.