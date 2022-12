Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

L'avenir de Lionel Messi a peut-être plus avancé que prévu lors de son séjour d’un mois au Qatar. Selon Sport, les signes d’affection avec le cheick Al Thani pour la remise des trophées dimanche au stade de Lusail ne sont pas trompeurs. Le journal catalan affirme que l’optimisme est plus de mise que jamais au PSG pour sa prolongation de contrat.

Pour résumer

Lionel Messi se rapproche d'une prolongation au PSG, on en sait plus sur l'avenir de Zinédine Zidane et Antoine Kombouaré... découvrez les infos de ce mardi 20 décembre.