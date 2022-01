Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La grosse info : Messi pourrait quitter le PSG l'été prochain

Lionel Messi, qui ne se plairait que très moyennement en France, pourrait partir en fin de saison du Paris Saint-Germain si le club de la capitale ne remporte pas la Ligue des Champions.

Mais aussi...

Les supporters des Verts Credit Photo - Icon Sport

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DES SOURIRES EN 2022 ! 😁

On espère voir des sourires sur les visages de Dupraz et ses joueurs le plus longtemps possible !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/cd0YoZg5oJ — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 4, 2022