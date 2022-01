PSG - Mercato : Messi pourrait jouer face à l'OL… et partir en juin !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Après avoir contracté le covid en Argentine, Lionel Messi a été testé négativement hier et est rentré sur Paris. Selon L'Equipe, l'attaquant a ressenti de légers symptômes qui font qu'il pourrait être opérationnel dès la fin de semaine pour le choc face à l'OL. L'idée de Mauricio Pochettino et de son staff est de lui faire passer des tests aujourd'hui et de l'incorporer aux séances collectives dès demain ou après-demain, si tout va bien. Auquel cas, il prendra place dans l'avion qui s'envolera pour Lyon.

Ce pourrait être la première et la dernière fois que La Pulga mettra les pieds au Groupama Stadium en tant que parisien. En effet, cette nuit, la légende du FC Barcelone Paco Carrasco a expliqué lors de l'émission El Chiringuito que l'Argentin envisageait un départ en fin de saison si le PSG ne remporte pas la Champions League. Les Messi ne se plaisent pas en France et ils trouvent cette première saison loin de la Catalogne très longue. Bien sûr, El Chiringuito est habitué aux annonces sensationnalistes. Mais Carrasco connaît bien l'entourage de Messi, donc cette annonce n'est pas qu'un fantasme, même si on peut imaginer que le PSG a blindé le contrat de sa superstar et fera tout pour la retenir…

🚨 "MESSI puede FORZAR una SALIDA del PSG si NO GANA la CHAMPIONS..."



😓 "Se le está haciendo MUY LARGO este AÑO..."



💣 ¡BOMBAZO de @lobo_carrasco

en #ChiringuitoMessi! pic.twitter.com/pVf71DS7Oi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 6, 2022