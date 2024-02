PSG Mercato : vers un coup double au LOSC pour 100 M€ ?

Ce n'est pas un scoop : le PSG tient en haute estime Leny Yoro, le jeune défenseur du LOSC. Le joueur jouit d'une grosse cote en Europe mais Paris serait disposé à mettre le paquet pour faire face à la concurrence.

Mais selon Ekrem Konur, Jonathan David plait aussi au club de la capitale. Le journaliste turc indique que le PSG dispose de 100 M€ pour faire coup double dans le Nord, tout en précisant que David, comme Yoro, est aussi ciblé par des clubs anglais et espagnols.

💣❗🇨🇦🇫🇷 #PSG 🔵🔴❗

PSG have to spend 100 million euros to sign Lille striker Jonathan David and French defender Leny Yoro.



▪️Premier League and La Liga clubs are race to sign the Canadian striker and French defender. pic.twitter.com/8mcEmi2jKm