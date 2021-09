Manchester United, PSG - Mercato : l’arrivée de CR7 ne fait pas que des heureux

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Cavani serait malheureux à Man U à cause de CR7. C’est en tout cas l’avis de Dimitar Berbatov. L’ancien attaquant de Manchester United et de l’AS Monaco s’est confié à Betfair et a pointé du doigt la gestion du coach des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer.

" Il sera intéressant de voir comment Ole rendra les autres joueurs heureux. Il devra décider de la façon dont il utilise des joueurs comme Edinson Cavani et Anthony Martial. C'est à ce moment-là que la gestion d'une équipe talentueuse devient difficile car les joueurs se sentiront lésés ». - a lâché le Bulgare avant de se pencher plus particulièrement sur la situation de l’Uruguayen.

« Cavani est probablement malheureux. Il a fait une excellente première saison à United et il a été relégué au bas de l'échelle et a perdu son numéro 7. J'espère qu'Ole a eu une conversation honnête avec Cavani sur ses projets pour l'équipe. En tant que joueur dans cette situation, vous comprenez que le travail du manager est de choisir la meilleure équipe, mais vous voulez toujours jouer et vous devenez malheureux quand vous êtes laissé de côté ». L’arrivée de CR7 ne fait clairement pas que des heureux à Manchester United.

🗣 Berbatov had plenty to say on Ole, Van der Beek, Cavani and Ronaldo: https://t.co/IDchLu2XmE — Betfair (@Betfair) September 16, 2021