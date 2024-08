Mercato : après Williams, le FC Barcelone torpille une priorité du PSG !

Dans le viseur de nombreux clubs depuis plusieurs années, Lutsharel Geertruida reste au Feyenoord contre vents et marées. Le défenseur de 24 ans, natif de Rotterdam, est un fan absolu du champion d'Europe 1970, dans lequel il a fait toutes ses classes. Remporter des trophées (l'Eredivisie 2023, la KNVB Beker en 2018 et 2024) avec le Feyenoord a plus de saveur pour lui que s'il en gagnait tous les ans avec un autre club. Mais l'heure du départ approche...

Aston Villa en pole position

Cet été, Arne Slot est parti à Liverpool et son successeur, le Danois Brian Priske, a décidé de tout changer, pour un résultat très décevant jusque-là (0-5 contre le Benfica et 1-3 face à Monaco en amical, deux nuls pour commencer les compétitions nationales...). Si Geertruida doit partir, c'est maintenant. Et justement, un club fait le forcing pour le recruter. Ce n'est pas le PSG ou le FC Barcelone, toujours intéressés, mais qui n'en font pas une piste prioritaire. Le club en question est Aston Villa.

Selon Sport, les Villans, dirigés par Unai Emery, sont en négociations avancées avec le Feyenoord pour recruter leur défenseur polyvalent, aussi bien à l'aise défensivement qu'offensivement, sur le côte droit que dans l'axe. Une indemnité de 30 M€ est évoquée.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

El 'comodín' de Emery interesó a PSG y Barça https://t.co/himNTZ8VvE — Manu (@futbolautentico) August 11, 2024