Mercato : l'agent de Kvaratskhelia confirme pour le PSG et le Barça

Auteur d'une première saison remarquée et remarquable avec Naples lors de l'exercice 2022-2023, Khvicha Kvaratskhelia confirme cette saison et attire donc de nombreuses convoitises, dont celles du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone.

"Pour Khvicha, il y a des offres des meilleurs clubs du monde"

Pour le site russe Championship, l'agent de l'ailier gauche géorgien, Mamuka Jugeli, a confirmé que le PSG et le Barça seraient intéressés par son joueur. "Est-ce que le le PSG et le Barça le veulent ? Bien sûr, pour Khvicha, il y a des offres des meilleurs clubs du monde. Comment est-il possible qu’il n’y ait pas de propositions ? En mai, on y verra plus clair", a lâché le représentant du Napolitain dans des propos rapportés par PKFoot.

