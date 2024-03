Mercato : le PSG a un premier concurrent de poids pour Gyökeres

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

On le sait depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain est intéressé par l'attaquant du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres, auteur d'une saison exceptionnelle avec le club portugais (32 buts en 35 matchs disputés toutes compétitions confondues). VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Arsenal concurrence le PSG pour Gyökeres Et l'intérêt du PSG pour le Suédois a été une nouvelle fois confirmé par A Bola. Mais d'après les informations du média portugais, un autre cador européen serait sur les rangs de Viktor Gyökeres, qui possède une clause libératoire de 100 millions d'euros. Il s'agirait d'Arsenal, qui voudrait recruter l'international suédois dès le prochain mercato estival. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer En plus du Paris Saint-Germain, Arsenal serait aussi intéressé par l'attaquant du Sporting Portugal, Viktor Gyökeres, auteur d'une saison exceptionnelle avec le club portugais, pour le prochain mercato estival.

Fabien Chorlet

Rédacteur