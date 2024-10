Mercato : le PSG et le Real Madrid s’arrachent le futur Messi

Franco Mastantuono. Ce nom n’est peut-être encore pas très connu du grand public en France mais il fait son chemin en Argentine et en Europe depuis quelques mois. En cause ? La comparaison entre lui et Lionel Messi, du fait de leur créativité et de leur manière unique de déposer le jeu au poste de meneur ou sur le côté droit.

A peine âgé de 17 ans, Mastantuono régale ainsi déjà les supporters de River Plate et a tapé dans l’œil de plusieurs formations de standing sur le Vieux Continent : la Juventus Turin, Manchester City, le PSG ou encore le Real Madrid. Selon PSG Inside Actus, le PSG ne serait pas du tout décroché pour Mastantuono même si beaucoup le pensent destiné au Real Madrid.

« Une délégation du PSG va se rendre en Amérique du Sud pour plusieurs matches (Argentine, Brésil et L'Uruguay) afin de superviser plusieurs jeunes et prendre la température sur plusieurs dossiers dont le jeune Argentin, estime le suiveur du club de la capitale. Toutefois, le dossier va être compliqué. » Sous contrat à River Plate jusqu’en décembre 2026, Mastantuono est estimé à 13 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



Le PSG est fortement intéressé par 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐮𝐨𝐧𝐨 ( River Plate), beaucoup pense que le joueur est destiné au Real Madrid, mais à ce jour, ce n'est pas le cas...



Comme je l'ai annoncé y'a une semaine, une délégation du #PSG va… pic.twitter.com/amUvR4Yjjp — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) October 13, 2024