Mercato : pourquoi le PSG, le Real Madrid, la Juve et City s’arrachent Mastantuono

Le nom de Franco Mastantuono n’est peut-être encore pas très connu du grand public français mais il fait son chemin en Argentine et en Europe depuis quelques mois. Voici son portrait.

Mastantuono est aussi fort en tennis

Dès qu’un jeune crack vient en éclore en Argentine, le parallèle est créé avec Lionel Messi. Pour Mastantuono, celui-ci n’est pas le plus osé du fait de leur créativité et de leur manière unique de déposer le jeu au poste de meneur ou sur le côté droit. Pour le reste, « La Pulga » n’a jamais eu de prédispositions dans le tennis, au contraire de son cadet. En effet, le milieu de terrain de 17 ans a hésité il y a quelques mois à faire carrière dans ce sport, où il affichait un niveau national qui lui conférait un statut parmi les meilleurs jeunes du pays. Son niveau est tel que sa famille a même refusé qu’il participe à un essai à River Plate en 2017 pour privilégier la petite balle jaune.

Mastantuono, une fabrique à records

A onze ans, Mastantuono rejoint finalement le Club Cemento et décide d'accepter l'offre des Millonarios deux ans plus tard. Après des saisons prometteuses au centre de formation, il signe son premier contrat professionnel en août 2023, avec une clause libératoire à 30 millions d'euros et en intégrant le groupe professionnel à l'entraînement. Âgé de 16 ans, 5 mois et 14 jours, Mastantuono devient en janvier dernier le 3e plus jeune joueur de River Plate à jouer en compétition officielle, face à Argentinos Juniors (1-1). La chasse aux records est lancée : il devient plus jeune buteur (16 ans, 5 mois et 24 jours) de l'histoire de River Plate le 8 février lors d'une victoire contre Excursionistas en Coupe (3-0) en inscrivant même son premier but.

Il bat un nouveau record symbolique le 25 février face à Boca Juniors en devenant le plus jeune joueur à disputer un Superclasico. Le 19 mars, le crack de 17 ans signe une prolongation de contrat d'une saison, jusqu'en décembre 2026, qui fait passer sa clause libératoire à 45 millions d'euros, la plus élevée du football argentin. En sélection, Mastantuono se fait repérer par Pablo Aimar (l’idole de Messi) chez les U17 en 2022 puis Javier Mascherano l’intègre au groupe d’entraînement des U20 la même année. Son ascension est fulgurante.

Le toucher du gaucher argentin

Plutôt longiligne avec ses 180 cm sous la toise, Mastantuono possède ce toucher félin du gaucher argentin avec des prédispositions pour la vision du jeu et les cassages de ligne. Doté d’une bonne caisse physique, qu’il doit tout de même renforcer vu son jeune âge, il sait conserver le ballon dans les moments chauds et reste fin dans sa conduite de balle et ses dribbles.

Son sens tactique est également très au-dessus de la moyenne. Sous contrat à River Plate jusqu’en décembre 2026, Mastantuono est estimé à 13 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Ses futurs records risquent fort de faire grimper sa cote sur le marché des transferts, où le PSG ne serait pas totalement décroché du Real Madrid…

