OL - Mercato : Juninho envoie Cherki au PSG et fait une révélation sur sa relation avec Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que le Paris Saint-Germain a fait du recrutement du milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki, l'une de ses priorités avant la fin du mercato hivernal, Juninho a évoqué le cas de l'international Espoirs français dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport.

Podcast Men's Up Life

"Ce serait une très bonne affaire pour le PSG"

"C'est quelqu'un de très très fort techniquement. Cela dépend de combien va payer le PSG mais je dirais que ce serait une très bonne affaire. (...) Je ne sais pas quelle type de discussion le PSG va avoir avec lui et sa famille. Je sais qu'il a une certaine relation avec Kylian Mbappé, ça peut l'aider et le faire progresser. Mais avant de signer le contrat, il faut que les choses soient claires, lui dire qu'il y a 20-22 joueurs et qu'il n'y a aucune certitude qu'il joue", a confié l'ancien directeur sportif lyonnais au micro de RMC Sport.

Pour résumer Dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, l'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho, s'est exprimé sur la rumeur Rayan Cherki au Paris Saint-Germain.

Fabien Chorlet

Rédacteur