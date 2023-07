OL - Mercato : Blanc a parlé à Textor, le PSG a deux concurents de taille pour Barcola

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L'info est signée Le Parisien : le PSG accélère pour enrôler Bradley Barcola. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives, le jeune attaquant de l'OL est une cible prioritaire pour Luis Enrique et le board parisien espère contenter le technicien espagnol. Barcola ne serait pas insensible mais Manchester City et le RB Leipzig sont également sur les rangs, toujours selon Le Parisien.

« On va se battre pour essayer de faire une belle équipe »

Réticent à céder sa pépite, l'OL pourrait revoir ses plans et ouvrir la porte en cas d'offre à 40 M€. Par ailleurs, Laurent Blanc s'est exprimé sur la suite du mercato estival. « J’ai parlé avec Monsieur Textor mardi, et malgré les décisions contraires sur l’aménagement du recrutement, on va chercher des solutions, a-t-il expliqué dans Le Progrès. On a déjà des bons joueurs, des bons jeunes. Et on va lutter, et se battre pour essayer de faire une belle équipe. »

