OL – Mercato : le PSG ne serait pas la destination rêvée pour Houssem Aouar

Hier, dans l'émission L'Equipe du soir, il a été question de l'intérpêt du PSG pour Houssem Aouar, le meneur de jeu de l'OL, ciblé par Nasser Al-Khelaïfi en personne. Et Johan Micoud a donné son avis, plutôt tranché. Selon l'ancien milieu, Aouar serait un bon renfort pour Paris, mais il lui déconseille de rejoindre la formation de Thomas Tuchel...

Micoud : « Pour passer un cap, le PSG n'est pas le bon club pour lui »

« Aouar est un très bon joueur, a expliqué Micoud. Au milieu, on a vu lors de la finale qu'il y avait un monde d'écart entre Paris et le Bayern. Je pense que Paris a besoin de ce genre de joueur. Il peut être un bon relais pour servir les attaquants. »

Et à l'ancien international d'ajouter : « Je pense que pour passer un cap, le PSG n'est pas le bon club pour lui. Il peut faire de très grands matches mais aussi s'endormir. Je le verrais plus dans un club plus structuré, comme le Bayern ou la Juve. Arsenal, pourquoi pas, mais c'est quand même un cran en dessous. »