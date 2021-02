OM – PSG (0-2) : Mbappé confirme la prolongation de Neymar... et esquive son cas personnel

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La nouvelle ne fait guère de doutes depuis quelques temps mais pour le moment rien n'est officiel. Neymar devrait prolonger son contrat sous peu avec le PSG, et attendant que le club de la capitale ou le joueur ne fassent une annonce, c'est Kylian Mbappé lui-même qui a confirmé l'extension du bail du Brésilien.

Au micro de Canal Plus, l'attaquant français a affiché sa joie de voir Neymar s'engager sur la durée avec le PSG. « Tout le monde connaît l'importance de ce joueur, c'est une très bonne nouvelle pour nous. J'espère qu'il pourra écrire l'histoire de longues années. Le club et lui le méritent », a déclaré Mbappé.

Mbappé esquive avec le sourire

Le premier buteur du match, en revanche, a refusé d'en dire plus sur son cas personnel. Quand l'humoriste Paul de Saint-Sernin a tenté de lui poser la question, Mbappé s'est offert une pirouette. « Toi, tu ne vas pas me manquer », a lâché l'attaquant, sourire aux lèvres, pour la dernière soirée de la Chaîne Telefoot.