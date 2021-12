OM, PSG : Di Meco fataliste sur le déclin de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

4 buts, 3 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues : Lionel Messi est loin de ses stats habituelles depuis son arrivée au PSG et cela lui vaut quelques critiques. Mais selon Eric Di Meco, sur RMC, ce rendement n'est peut-être pas si surprenant... « Messi ? On ne va pas commencer à s’interroger après seulement trois mois, a commenté l'ancien marseillais. Il faut se calmer. »

Avant d'ajouter : « Maintenant Messi a 34 ans et va vers sa 35e année. Il ne faut jamais oublier que ce mec-là est au haut niveau depuis 17 ans ! Dès qu’il a commencé à jouer, c’était dans la meilleure équipe d’Europe avec 50 à 60 matches par saison et en plus de ça il ne voulait jamais être remplacé et était rarement blessé. À un moment donné quand tu as fait une soixantaine de matches par an pendant 15 ans, tu peux avoir le poids des ans. Ce n’est peut-être plus le même Messi qui joue aujourd’hui... »

💬 Di Meco sur les mauvaises performances de Messi : "A un moment donné, ça fait 15 ans qu'il fait 60 matchs par an. Peut-être qu'avec le poids des années, ce n'est plus le même Messi !" #RMCLive pic.twitter.com/CGppO8Mueg — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 6, 2021