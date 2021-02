PSG – Mercato : Pochettino a fait sa liste de vœux à Leonardo pour l’été prochain !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La liste de Noel a eu du retard… Intronisé en décembre, en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino a déjà une idée des contours de l’effectif pour la saison prochaine. Selon l’Équipe, il devrait y avoir du mouvement dans la capitale.

La défense, (presque) tout doit disparaître !

Décevant depuis sa venue dans la capitale, Kehrer ne jouit d’aucune confiance de la part du nouvel homme fort du PSG. Pochettino croit en revanche en Diallo, au contraire des dirigeants qui sont déçus de l’apport de l’ex-défenseur de Dortmund. Pochettino souhaiterait une alternative de haut niveau à Marquinhos, sur l’axe droit de la charnière du PSG.

Pour les couloirs, l’ex-coach de Tottenham n’a pas été convaincu par Bakker et Dagba. Une alternative à Florenzi, soutenu par Leonardo, est désirée. Des Titi Parisiens plaisent au staff à l’instar de Pembélé.

Milieu… le grand chamboulement !

Danilo, Gueye et Rafinha pourraient prendre la sortie. Pochettino ne voue qu’une confiance aveugle, pour le moment, au duo Verratti-Paredes ! L’ancien protégé de Marcelo Bielsa voudrait le recrutement d’un élément d’expérience, au profil plus coureur et apte aux changements de rythme.

Comme pour la défense, il a été séduit par les jeunes pousses parisiennes… Le club surveille les prêts de Fadiga (Brest) et Dina Ebimbe (Dijon) dans l’optique de les insérer dans la rotation. Simons, Michut, Kamara sont dans les plans.

Attaque… la continuité Neymar et Mbappé !

Le PSG fait tout pour verrouiller ses deux stars. Le Brésilien doit prolonger dans les semaines à venir. La tâche s’annonce plus ardue pour le champion du monde français. En cas de départ de Mbappé, Messi deviendrait la priorité. Le PSG compte toujours sur Di Maria et Icardi.

Apprécié de tous, Kean pourrait reparti à Everton. En prêt, le montant de son option d’achat serait jugé trop haut. Pour remplacer l’Italien, la solution interne serait privilégiée avec le retour de Kalimuendo, qui est performant avec Lens. En fin de contrat, Draxler devra faire ses valises.

