PSG : Al-Khelaïfi en dit plus sur les futurs investisseurs, l’avenir du club et de Mbappé !

Nasser Al-Khelaïfi s’est fait un nouveau copain. Actuellement présent au Qatar pour suivre la Coupe du monde, le président du PSG a défendu les valeurs de son pays auprès de Pablo Polo, journaliste à Marca. « Nous ne sommes pas parfaits, nous avons commis des erreurs comme tous, mais nous sommes des gens bien. Ce qui me frustre le plus est que les gens parlent sans avoir été ici, a-t-il clamé. Recevoir les gens et leur ouvris nos portes est dans notre ADN. »

Interrogé au sujet d’un possible désistement de QSI du PSG après le Mondial, Al-Khelaïfi a été clair : « Cela me fait rire, c’est une blague ? Nous ne sommes qu’au début de notre aventure entre QSI et le PSG, a-t-il certifié. Nous sommes juste en train d’entrer dans une nouvelle phase de développement. Je vois qu’on nous met la pression pour quitter le Parc des Princes et nous sommes fatigués de cette situation même si notre priorité est d’y rester. Cela fait cinq ans que cela dure, nous voulons simplement un accord juste. La mairie ne nous prend prend au sérieux mais nous réfléchissons sérieusement à d’autres options. »

Le président du PSG en a enfin dit plus sur l’arrivée de possibles investisseurs au capital du club. « Oui, il y a un intérêt important d’investisseurs et cela est fantastique, a-t-il ajouté. Ils veulent des participations minoritaires et nous discutons ouvertement de cela avec eux. La valeur du PSG est de 4 milliards d’euros mais je le répète : notre objectif est ambitieux et à long terme. Mbappé ? Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour je dois répondre à la question de son avenir. Il vient de prolonger et nous sommes tous très contents. Je vois que notre équipe n’a perdu aucun match cette saison et que nous venons d’atteindre les 100 matches à guichets fermés donc... »