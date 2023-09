PSG : Al-Khelaïfi lâche une réponse pleine de mépris à l’Arabie Saoudite !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si l’Arabie Saoudite a réalisé un gros Mercato cet été et espérait même pouvoir gratter une place pour la prochaine Ligue des Champions, le pays du Golfe rencontre une opposition au niveau de l’UEFA.

Al-Khelaïfi ferme la porte de la C1 à l’Arabie Saoudite…

Alors que certains dirigeants qualifient cette idée de « complètement stupide » et ne respectant « plus les territoires », Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG et de l’association des clubs européens (ECA), s’est lui aussi permis de fermer la porte au micro de RMC Sport :

« Je ne vois pas possible l’arrivée d’autres clubs en provenance de l’extérieur de l’Europe. Je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques années, mais aujourd’hui, je ne vois pas cette idée possible », a martelé le dirigeant qatari, suivant la ligne porter par le président de l’UEFA Aleksander Ceferin.

… et rabaisse la qualité de la Ligue saoudienne

Quant à la menace de voir la Saudi Pro League chiper les meilleurs joueurs européens à coup de contrats XXL, « NAK » n’y croit pas non plus : « Je ne pense pas qu’il y ait un danger. Nous croyons en nous-mêmes, nous avons la meilleure compétition au monde, les plus grands clubs du monde et surtout les meilleurs joueurs du monde. Je ne pense pas qu’il y ait un réel danger. Il s’agit de ligues différentes. »

