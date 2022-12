PSG : Al-Khelaïfi ouvre le Mercato, les dossiers Messi et Mbappé … et se mouille pour France – Argentine !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Son souhait pour France - Argentine

« Mon club est français, mon deuxième pays, c’est la France, mais aussi, j’ai un joueur en Argentine, Messi, et c’est la dernière Coupe du monde pour lui. Kylian, c’est le seul joueur du PSG qui joue deux finales à la suite. C’est magnifique. J’ai hâte d’être à cette finale, parce que c’est un grand plaisir pour moi. J’espère que ce sera la France, mais l’Argentine aussi a fait une bonne Coupe du monde, avec Leo… Si je le pouvais je la donnerais aux deux ».

Sur l'avenir de Lionel Messi

« Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux du club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester ».

Sur l'avenir de Kylian Mbappé

« Il a un contrat. Kylian est vraiment un des meilleurs joueurs aujourd’hui, c’est un grand joueur et comme humain, il est quelqu’un de magnifique ».

Sur le Mercato d'hiver

« Ça dépend des blessures aujourd’hui. Ce mercato, c’est difficile pour nous. On ne peut pas dire "on veut signer". Pour nous, on ne veut pas signer quelqu’un. Mais on ne cible pas un joueur mais si on a une opportunité, pourquoi pas ».

Sur le dossier sensible du Parc des Princes

« Pour moi, l’option 1, c’est de rester au Parc des princes. Option 2: rester au Parc des princes. Option 3 : rester au Parc des princes. Mais si le maire de Paris ou la ville de Paris ne veut pas qu’on reste, ne veut pas faire quelque chose pour nous (…) Pour l’Euro 2016, on a payé quelque chose de très important. On a investi plus de 80 millions dans le stade. On fait le maximum avec la capacité qu’on a dans le stade. Troisièmement, on a un match il y a deux ou trois ans, Jean-Claude Blanc m’appelle et me dit : "on a un problème avec le Parc des princes." Il ne dit que le toit peut tomber. On a bloqué deux milles sièges pour que les gens ne viennent pas parce que c’était dangereux. La sécurité, c’est ce qu’il y a de plus important pour moi. On ne veut pas mettre 500 ou 600 millions dans un autre stade. Pour nous le plus important c’est le terrain. On ne veut pas faire de l’argent avec ce stade, on ne veut pas faire un shopping mall. C’est quoi la valeur du Parc des princes sans le PSG ? Zéro. Ca, je le dis direct ».