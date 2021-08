PSG : Antonela aurait déjà déniché un petit cocon pour le clan Messi

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Casanier, Lionel Messi va vivre une petite révolution avec le premier changement de club de sa carrière. Habitué à mener sa petite vie tranquille dans la cité balnéaire de Castelldefels, dans la banlieue de Barcelone, la star du PSG va découvrir Paris autrement que pour le tourisme et les visites à Disneyland en compagnie de son épouse Antonela Roccuzzo et de ses trois enfants Thiago (8 ans), Mateo (5 ans) et Ciro (3 ans).

Le clan Messi n'ira pas à Bougival

Alors que son entourage est retourné à Barcelone régler les détails du déménagement, Léo Messi est pour l'instant logé à l'hôtel Royal Monceau... Mais il pourrait vite trouver un nouveau cocon. Pas forcément à Bougival (camp de base de Neymar et Sergio Ramos) ou à Neuilly-sur-Seine (fief de Di Maria, Icardi ou encore Marquinhos).

En effet, si l'on en croit la Nacion, Antonela aurait eu un coup de cœur pour une villa dans la cité des Impressionnistes (Chatou). Là aussi la signature pourrait être menée assez rapidement...