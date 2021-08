PSG : Antonela Roccuzzo, Madame Messi, ouvre son aventure parisienne

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Discrète depuis la signature de son mari Lionel Messi hier soir au PSG, Antonela Roccuzzo a attendu de fouler la pelouse du Parc des Princes avec ses enfants Thiago, Mateo et Ciro pour ouvrir officiellement son passage à Paris.

« Une magnifique étape se ferme mais un nouveau chapitre plein d'opportunités s'ouvre ! Tous les changements sont difficiles au début mais ensemble nous continuerons à écrire notre histoire. On t'aime Léo Messi et on sera avec toi partout », a glissé sa femme, prête pour le déménagement de Castelldefels pour Paris.

Désormais Antonela et ses enfants vont retourner à Barcelone pour s'occuper de la direction du déménagement. A ESPN Argentina, Lionel Messi a expliqué l'importance de sa famille dans sa décision de rejoindre Paris : « Elle m'a beaucoup soutenu, depuis le premier instant, quand on a appris la nouvelle avec Barcelone. Les enfants pensaient à la Tour Eiffel, à Disneyland », a glissé l'intéressé, qui va désormais échanger avec ses amis Angel Di Maria, Neymar et Leandro Paredes pour établir son nouveau camp de base français.