PSG, ASSE – Mercato : Leicester calme Chelsea pour Wesley Fofana

Cible du PSG et de Chelsea, Wesley Fofana (Leicester City, 21 ans) enflamme le Mercato actuellement. Comme révélé hier, les Blues ont tenté de frapper un grand coup en formulant une offre de 75 M€ pour le défenseur. Une jolie proposition qui n'a pourtant pas fait fléchir les Foxes.

En effet, si l'on en croit le journaliste italien Nicolo Schira, Leicester a repoussé directement cette proposition, attendant de récupérer entre 90 et 100 M€ pour le natif de Marseille. Reste à savoir si les Blues insisteront avec une deuxième proposition revue à la hausse.

Intéressé sur la revente de son ancien défenseur, l'ASSE est forcément très attentive au dossier avec la perspective que les sommes continuent de s'envoler et permettent aux Verts de rentrer une manne providentielle de plus de 10 M€. Manne qui pourrait permettre au club ligérien d'investir enfin sur le Mercato et de s'offrir un attaquant.

#Chelsea are pushing to try to sign to Wesley #Fofana, but #Leicester have also turned down the #Blues’ second bid of €75M. #transfers #CFC #LCFC https://t.co/9YtOzX0JUh