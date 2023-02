PSG : avant l’OM, Mbappé fricote encore avec le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Même sans jouer au Real Madrid, Kylian Mbappé pense déjà aux Merengues ! Malgré le fait que le PSG va défier l’OM en 8e de finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé pourrait bien avoir un œil sur la rencontre des Madrilènes face à Al-Ahly pour le Mondial des clubs. Le média Defensa Central explique que l’attaquant du PSG aurait envoyé un message de soutien à son compatriote et ami Aurélien Tchouaméni avant le choc. « Bonne chance et gagnez la Coupe du monde ». Un possible message qui continue d’alimenter les rêves des supporteurs du Real Madrid de voir évoluer le génie français sous les couleurs de la Casa Blanca. En contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, l’été pourrait être très mouvementé pour l’international français du PSG. ⚽️ Real Madrid, PSG : une saison noire causée par Kylian Mbappé ? #ButFC https://t.co/EHfUSiSHmn — But! Football Club (@club_but) February 8, 2023

Pour résumer L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé aurait envoyé un message à son compatriote du Real Madrid. Les rumeurs sont lancées… En contrat avec Paris jusqu’en juin 2024, l’été pourrait être très mouvementé pour l’international français...

Thomas Salis

Rédacteur

Podcast Men's Up Life