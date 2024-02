PSG : Campos a tenté un immense coup sur le gong du Mercato !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG a raté son dernier coup du mercato hivernal. Après avoir enrôlé Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, Luis Campos a tenté de recruter un géant du Bayern Munich : Matthijs De Ligt (24 ans). Une piste déjà éventée par RMC Sport ces derniers jours mais qui, selon L'Équipe, aurait été relancée hier dans la journée. Retrouvez toute l'actualité du PSG De Ligt a repoussé l'offre du PSG D'après le quotidien sportif, c'est le Néerlandais qui a repoussé, in fine, l'offre du PSG. Luis Enrique devra donc faire avec Danilo, Marquinhos, Lucas Hernandez, Beraldo voire Nordi Mukiele au poste de défenseur central en attendant les retours de blessure de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe. L'avenir dira si ce sera suffisant.



Voici la une du journal L'Equipe du vendredi 2 février 2024 ! pic.twitter.com/400bKNlBi5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 1, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Rentré de Doha à Paris le dernier jour du mercato, ce jeudi, Luis Campos n’a pas pu recruter le tout dernier renfort demandé par Luis Enrique cet hiver. L’oiseau rare était pourtant ciblé au Bayern Munich : Matthijs De Ligt (24 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur