PSG : Campos arrive avec un premier renfort dans ses valises, Neymar fait une annonce forte !

Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

La semaine prochaine, au plus tard, le PSG devrait compter un nouveau conseiller sportif dans ses rangs. Selon L’Équipe, Luis Campos signe même un contrat pour une durée de trois ans, lui qui a déjà eu plusieurs entretiens avec Nasser Al-Khelaïfi. S’il patiente encore un peu avant de rejoindre la capitale, il n'a pas attendu avant de se mettre au travail et d'étudier les besoins de l'effectif parisien.

« Luis Campos travaille d’ores et déjà sur les contours de l’effectif, le profil du futur coach, indique le journaliste Abdellah Boulma sur Twitter. La liste est déjà établie. Les négociations avec le club ont notamment porté sur la nature exacte de son rôle - le fait qu’il soit présent physiquement à 100% ou non à Paris. »

L’Équipe ajoute que Campos pourrait faire venir à ses côtés Olivier Gagne, l'ancien coordinateur du LOSC, qui avait travaillé avec lui à son époque lilloise. En parallèle, Neymar (30 ans) est sorti du silence au sujet de son avenir en confirmant les rumeurs de départ et son envie de rester au PSG. « C’est très vrai de mon côté que je veux rester au PSG, a-t-il glissé hier à Oh My Goal. Après, personne ne m’a rien dit, mais de mon côté c’est clair que je veux rester. »

Pour résumer Luis Campos, qui n’a pas encore été confirmé au poste de directeur sportif du PSG, devrait débarquer rapidement dans le club de la capitale puisqu’il a déjà établi une première liste au mercato. Neymar, lui, veut rester !

Bastien Aubert

Rédacteur