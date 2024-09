PSG : Campos s'active déjà au Mercato, deux pistes ont fuité pour janvier !

Luis Campos s’inscrit enfin sur la durée au PSG. Malgré les rumeurs de départ qui ont fleuri ces derniers mois, le monsieur recrutement du club de la capitale a bien l’intention de rester et pourrait même voir son salaire réévalué par les dirigeants qataris. Ainsi, PSG Inside Actus a affirmé que Campos est apprécié en haut lieu et a eu une réunion constructive récemment avec Nasser al-Khelaïfi et tous les membres de la cellule de recrutement du club.

Au cours de celle-ci, plusieurs sujets ont été abordés : les échecs de ce mercato d'été, les objectifs de la saison, les prolongations à venir, la possibilité de renforcer le staff, la sécurité au Parc des Princes, le budget et le mercato d'hiver. A ce titre, le suiveur du PSG nous apprend que ce même Campos supervisait deux joueurs cet été et seront encore dans le collimateur pour cet hiver : l’ailier marocain Zakaria Aboukhlal (Toulouse, 24 ans) et l’ailier turc Semih Kilicsoy (Besiktas, 19 ans).

Par ailleurs, un peu à la surprise générale, Fabian Ruiz (28 ans) serait proche de prolonger son contrat de deux ans, jusqu'en 2029. Le champion d’Europe aurait pu partir cet été mais Luis Enrique a mis son veto

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

.