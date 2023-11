PSG : coup de théâtre monumental pour le Mercato hivernal !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Coup de tonnerre au PSG ! Alors qu’on se dirigeait vers un recrutement actif au mercato hivernal, L’Équipe fait savoir que le PSG devrait finalement se montrer plutôt sage. L’arrivée d’un remplaçant à Nuno Mendes serait par exemple remisée au placard. « À date, ce scénario n’est pas privilégié par le club de la capitale », avance le quotidien sportif, qui avait lui-même annoncé il y a quelque temps que le recrutement d’un latéral gauche était acté pour cet hiver ! Le PSG miserait en réalité sur les retours de Presnel Kimpembe (opéré d’un tendon d’Achille en février, il doit reprendre la compétition en décembre) puis de Mendes pour tenir la baraque jusqu’au printemps.

Aucune recrue au PSG cet hiver ?

Le PSG surveille leur évolution et, si tout se passe bien, le plan A est de compter sur eux sans passer par la case mercato, par exemple en alignant Lucas Hernandez lors de l’éventuel huitième de finale aller de Ligue des champions (Kimpembe permettant d’apporter plus d’options dans l’axe), puis Mendes au retour. Un raisonnement également valable au milieu : les dirigeants ne prévoient pas de recruter en janvier dans ce secteur, car Warren Zaïre- Emery sera là après la trêve et qu’ils estiment être assez fournis.

Podcast Men's Up Life