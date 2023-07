PSG : Daniel Riolo lâche un scoop sur le Mercato et le futur onze de Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Daniel Riolo revit. Après des mois, voire des années à assurer que le PSG ne pouvait pas tutoyer les sommets parce que gangréné de l’intérieur, le polémiste assure désormais que Luis Campos est en train de faire un grand ménage en interne. Et sait enfin vendre au mercato ! « Pour la première fois depuis plusieurs années, l'intersaison est très encourageante. Luis Campos a les mains libres. Paris est en train de vendre, ce qu'ils ne font jamais », a-t-il récemment affirmé au micro de RMC Sport.

Avec Luis Enrique, Verratti ne démarre pas titulaire !

Riolo ne s’est pas arrêté en si bon chemin et affirme que les stars qui ne font pas le travail ne survivront pas dans le onze de l’exigeant Luis Enrique. « Le vent du changement est vraiment en train de souffler : il n'y a plus de titulaire au PSG. Paris va prendre un autre gardien et il y aura concurrence, a-t-il poursuivi. Ça vaut aussi pour Verratti qui ne démarre pas titulaire. »

