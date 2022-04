PSG : Doha a déjà imposé deux décisions drastiques en vue du Mercato d'été

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

Si le changement de règle du fair-play financier n'oblige pas le PSG à vendre pour être dans les clous cet été, l'Etat-major francilien a déjà pris quelques décisions fortes en vue du Mercato d'été. En effet, L'Equipe nous apprend que deux joueurs en partance ont sciemment été envoyés à la case « chirurgie » pour se remettre d'équerre en vue d'un transfert : Julian Draxler et Leandro Paredes,

Draxler et Paredes poussés à l'opération ?

« Ils auraient sans doute pu, médicalement, continuer à jouer si Paris avait eu un besoin impératif de leurs services, mais, la saison étant désormais limitée à la reconquête de la Ligue 1, Mauricio Pochettino peut s'en dispenser. Les deux milieux ont donc subi une intervention chirurgicale qui met un terme à leur saison, mais leur permettra d'être sur pied et en pleine possession de leurs moyens cet été », annonce le quotidien sportif au sujet de l'Allemand et de l'Argentin.

Respectivement liés à Paris jusqu'en juin 2024 et juin 2023, Draxler et Paredes auront un besoin impératif de jouer pour préserver leur place au Mondial. Une situation qui a poussé les principaux intéressés à accepter la décision du club. L'Equipe annonce également qu'Ander Herrera, Thilo Kehrer et Abdou Diallo font également partie de ces joueurs transférables et ménagés au moindre pépin pour ne pas hypothéquer leurs ventes.

