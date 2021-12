PSG, Equipe de France - Mercato : on en sait plus dans le dossier Zidane

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Les rumeurs ne manquent pas. Et notamment celles, plus ou moins fondées, qui envoient chaque semaine Zinédine Zidane sur le banc de touche du PSG. A cette heure, rien ne dit que l'ancien entraîneur du Real Madrid, rebondira cet hiver ou l'été prochain dans un club. Qu'il soit en France, en Angleterre où ailleurs.

Autre possibilité, évoquée à de maintes reprises, l'équipe de France. Dans quelques mois, au terme de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps pourrait passer la main et ne plus être sélectionneur. Le poste idéal pour Zidane, certes. Mais le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, a tout de même précisé que l'avenir de Deschamps sera réglé par...l'intéressé. Et non par Zidane. Propos accordés à l'Agence France Presse.

"Imaginons que Didier me dise qu'il arrête ou qu'il ne veut pas continuer. Le nom de Zidane viendra évidemment, s'il est libre (...) Pour diriger l'équipe de France, il faut une sacrée envie. Si tu le fais par calcul, ce n'est pas forcément le bon système. On vient de se qualifier pour la Coupe du monde, donc ce n'est pas le moment de parler de succession. On ne peut pas dire que la décision appartiendra à Didier, mais pas loin. Je crois que la fidélité en Didier a payé."